Мосийчук: в мой автомобиль невозможно было заложить взрывчатку

Нардеп Игорь Мосийчук, который пострадал в результате взрыва возле редакции телеканала «Эспрессо», заявил, что в его авто невозможно было заложить взрывчатку.

Как пояснил нардеп на своей странице в Facebook, он не ездит за рулем сам и не имеет водительских прав, а его друзья, которые его возят, никогда не оставляют автомобиль без присмотра.

По его словам, бывший милиционер Михаил Мормиль, который погиб, стал случайной жертвой трагедии. «Михаил проживал не в здании, где расположена студию телеканала "Эспрессо", а в селе. В Киев он приехал на день рождения матери. Это уже установлено следствием», – утверждает Мосийчук.

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«Поэтому рассматривать информацию о том, что это было покушение на него, при всем уважении, не стоит. Это делают люди, которые хотят отвести внимание от настоящих заказчиков и исполнителей», – добавил нардеп.

Он отметил, что по крайней мере три версии, покушение на него «уже в работе».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли и среди них охранник Мосийчука. Трое человек, в числе которых народный депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала, пострадали.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.