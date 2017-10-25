Чубаров ожидает прибытия Умерова и Чийгоза в Украину в ближайшие дни

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (фракция «БПП») Рефат Чубаров заявил, что ожидает прибытия в Украину в ближайшие дни заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, которые были незаконно осуждены в оккупированном Крыму и выданы Турции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОккупанты "запретили" Чийгозу и Умерову жить в Крыму - Чубаров «Я и мои товарищи, которые здесь в Киеве, члены Меджлиса, мы их (Умерова и Чийгоза - УНИАН) ожидаем на днях здесь в Украине», - заявил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в течение сентября в оккупированном Россией Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года с запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

9 октября президент Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом относительно координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

Сегодня, 25 октября, Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, а дальше они должны отправиться в Украину.