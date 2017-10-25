Житомирская ОГА объявила конкурс для реализации проектов за средства госфонда регионального развития в 2018 году

15:40, 25 октября 2017
Политика
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Прием проектов и документов продлится до 20 ноября этого года.

oda.zt.gov.ua

Житомирская облгосадминистрация объявила конкурс для реализации проектов за средства Государственного фонда регионального развития в 2018 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Как отмечается в сообщении, Житомирская облгосадминистрация начала конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в Житомирской области в 2018 году.

Прием проектов и документов продлится до 20 ноября этого года.

Подавать проекты могут местные и центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Подробнее с условиями конкурса и требованиями к проектам можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.

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Теги: #Житомирская ОГА#средства госфонда регионального развития