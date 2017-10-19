Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что до конца года радикально ужесточится наказание за вождение автомобиля в пьяном виде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю, что пора завершить общественную дискуссию по поводу резкого ужесточения мер против нарушителей на дорогах. Необходимо немедленно, до конца текущего года, принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие: повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде», - заявил Аваков.

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Он также обратился с просьбой к Верховной Раде «в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования».

«Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить «войну на дорогах», уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады… Нам нужны эти законы – от них зависят жизни людей! Почему я так педалирую необходимость введения видеофиксации? Считаю, что при полном внедрении системы мы резко уменьшим смертность на дорогах», - подчеркнул министр внутренних дел.