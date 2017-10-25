Аннексию Крыма не признала ни одна мировая держава и даже Сбербанк РФ - Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании балотироваться на пост президента РФ, констатировала, что аннексию Крыма не признала ни одна мировая держава и даже Сбербанк РФ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Вообще-то мировому сообществу неизвестно (о том, что Крым и Севастополь являются частью РФ). Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России», - подчеркнула телеведущая.

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«Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение? В отличие от Натальи (Поклонской – УНИАН) я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы как страна не держим слово, данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, давно правда, меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать и при этом все можно обсуждать», - отметила Собчак.

«Но видимо в евпаторийском филиале харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются: Крым наш, Царь женился девственником, Путин - навечно. Но с другой стороны - хорошо, что Наталья (Поклонская) хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», - добавила она.

Как сообщалось, 24 октября «депутат» Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, против которой в Украине расследуется уголовное дело по статье «Госизмена» назвала слова телеведущей Собчак о том, что Крым является украинской территорией, «неуважением к людям и собственной родине».

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь - это Россия?», - заявила бывший «прокурор» Крыма.