Путин нашел замену "няш-мяш" Поклонской на посту "прокурора" оккупированного Крыма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, этим же указом руководителем следственного управления СК РФ по оккупированному Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

«Назначить на 5-летний срок: Камшилова Олега Анатольевича прокурором республики Крым, генерал-майора юстиции Танифу Виктора Анатольевича - руководителем следственного управления СК России по Севастополю, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

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Ранее должность "прокурора Крыма" занимала Наталья Поклонская, позже ставшая "депутатом" Госдумы РФ. И.о. прокурора тогда стал ее первый заместитель Андрей Фомин.

Камшилов до этого был первым заместителем прокурора Москвы.