Полицейские задержали лиц из окружения организаторов акции возле ВР, которые закупали оружие, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что полицейские задержали лиц из окружения организаторов акции возле Верховной Рады, которые закупали оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что среди протестующих возле Верховной Рады находится "небольшая группа экстремистов, от 150 до 200 человек, которые, занимаясь абсолютно беспочвенным популизмом, пытаются навязать государству свои требования, не основанные ни на каких положительных примерах и не имеющие под собой никакого правового основания".

"По моей информации, эти люди закупают оружие. И Национальная полиция задержала людей из окружения организаторов этой узкой группы экстремистов при закупке оружия. В сам день митингов мы обнаружили две точки хранение оружия в центре Киева", - сказал Луценко.

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Кроме того, по словам генпрокурора, есть основания говорить, что некоторым лицам выплачивают деньги за участие в акции.

Как сообщал УНИАН, 17 октября под Верховной Радой началась акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Активисты установили палаточный городок, в том числе и на проезжей части ул. Грушевского.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Также 17 октября в полиции сообщили об обнаружении в Киеве правоохранителями тайника с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.