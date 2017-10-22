Facebook поддерживал Клинтон - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Facebook во время выборов 2016 года поддерживала не его, а его противницу Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!» — заявил Трамп.

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По его словам, на недостоверные новости на каналах CNN, ABC, NBC и CBS были потрачены «миллиарды долларов».

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от минюста США и ФБР обнародовать информацию о заказчиках компромата на него.