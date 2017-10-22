Трамп потребовал от минюста и ФБР предоставить данные о заказчиках компромата на него

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции и ФБР предоставить данные о предполагаемых заказчиках материала, в котором якобы содержится компромат на него. Об этом он написал в своем твиттере.

«Департамент юстиции и/или ФБР должны немедленно обнародовать информацию о том, кто заплатил за это», — написал Трамп.

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Спецслужбы США в начале 2017 года выпустили доклад, в котором заключили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. По их данным, Москва осуществляла вмешательство с целью помочь Трампу одержать победу.

Ранее Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.