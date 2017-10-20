"Им нужна была кровь": Порошенко прокомментировал протесты под Радой (видео)

Президент Украины Петр Порошенко считает, что главные организаторы митинга под Верховной Радой планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с пограничниками в Киевской области.

Он напомнил, что на этой неделе в центре Киева собрался митинг. «Мы увидели, что формальные требования участников полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности», - отметил Порошенко.

«После вчерашнего результативного голосования в парламенте, когда предложения президента поддержало большинство политических сил, депутатов, общественные организации и политические силы сделали заявление, что они завершают свое участие в акции», - констатировал президент.

«Я хочу обратить ваше внимание, что главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине», - убежден Порошенко.

По его словам, накануне митинга под ВР правоохранители сорвали попытки приобрести оружие участниками акции протеста. «Зачем им оружие на площади? Чтобы повторить события 31 августа (2015 года), когда четверо героев-нацгвардейцев отдали свою жизнь, когда была взорвана граната у стен Верховной Рады», - считает президент.

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«Также СБУ, Нацполицией были найдены тайники, склады как заготовленного оружия, так и взрывчатки. Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им нужны были не реформы, не перемены, им нужна была кровь», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

17 октября в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. В СБУ заявили, что изъятые предметы могли быть использованы во время акции возле Верховной Рады, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений, которые могли иметь негативные последствия.