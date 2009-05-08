В УНА-УНСО готовы развесить по Крыму красные флаги, лишь бы не российские?

Акция “В каждом окне – российский флаг!”, организованная в Крыму молодежной организацией “Прорыв” и посвященная Дню Победы, не способствует пониманию в вопросах истории в обществе, а, наоборот, является провокационной и нетолерантной в отношении ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя политсовета Украинской Национальной Ассамблеи - Украинской Народной Самообороны (УНА-УНСО) Руслана ЗАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, крымское отделение “Прорыва” призвало жителей Крыма ко Дню Победы в Великой Отечественной войне вывесить российские триколоры на окнах или балконах своих домов. Акция «В каждом окне – российский флаг!» началась вчера в Симферополе (всем желающим раздавали триколоры и георгиевские ленты), ее также хотят провести в Евпатории, Керчи, Саках, Феодосии, Ялте, завершится акция в июне в Севастополе.

Комментируя эту акцию, лидер УНА-УНСО отметил, что “раздавать российские флаги в канун Дня Победы, тогда как советские солдаты воевали под красными флагами, и объяснять это тем, что “Россия является правопреемницей Великой Победы” - цинично и оскорбительно по отношению к миллионам украинцев, белорусов и людей других национальностей, которые положили свою жизнь в борьбе с фашизмом”.

“Приписывание Победы над фашизмом только одному народу никоим образом не вселяет мир и согласие между самим ветеранами, между ветеранами и другими поколениями, между людьми разных национальностей. К тому же инициаторы акции громко призывают на словах, однако на деле, как видим, действуют абсолютно в ином духе”, - подчеркнул Р.ЗАЙЧЕНКО, комментируя слова лидера крымского “Прорыва” Надежды ПОЛЯКОВОЙ, которая заявила: “Все же ключевую роль сыграла именно Россия... Что помогло победить в войне? Русский дух, который передала Россия своим воинам”.

При этом Р.ЗАЙЧЕНКО в своем заявлении отметил: “А почему именно Россия передала свой дух, а не, скажем, Казахстан, Грузия или Эстония, которые тогда входили в состав Советского Союза и которые послали своих сыновей на фронт?”.

“В советской историографии настойчиво подчеркивалось значение братской дружбы в Победе, выходит, инициаторы акции не согласны с этим и переписывают советскую историографию. Впрочем, и это можно было бы простить, если бы ради получения сомнительных политических дивидендов они не порочили честь павших в войне миллионов нероссиян, при том, что эти люди уже не могут ответить им”, - считает Р.ЗАЙЧЕНКО.

По его убеждению, инициаторы акции “преднамеренно пытаются создать иллюзию, что будто бы вся Украине завешена российскими триколорами и георгиевскими лентами”. В то же время автор заявления отметил, что “как раз под этими имперскими знаменами воевала против собственного народа армия изменника генерала Власова”.

Лидер УНА-УНСО призывает “всех, кто любит Украину, кто уважает ее независимость и свободу, великой ценой полученную в мае 1945-го, по всему нашему цветущему государству развернуть национальные флаги, почтить память всех, кто погиб в борьбе с фашизмом”.

“Объединимся в печали и памяти о погибших”, - призвал Р.ЗАЙЧЕНКО и отметил, что “по христианскому обычаю, великий грех в поминальные дни ссориться и сеять вражду между братьями ближними”.