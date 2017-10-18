У Путина прокомментировали митинг под Радой в Киеве

Кремль наблюдает за развитием событий в Киеве, где происходят акции протеста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал он. Также Песков, комментируя акции протеста в украинской столице, заявил, что "ситуация далека от стабильной".

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.