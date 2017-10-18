Я буду против тех, кто пытается разрушить нашу страну изнутри: Гройсман о митингах под Радой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вчера под Верховной Радой, кроме людей, которые хотят перемен, собрались и те, кто пытается под красивыми лозунгами скрыть жажду власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания правительства.

Премьер подчеркнул, что поддерживает необходимость перемен в государстве, в том числе создания Антикоррупционного суда и отмены неприкосновенности депутатов.

«Но вместе с тем, нам нужно проводить другие изменения: реформу образования, здравоохранения, пенсионную реформу, развивать национальную экономику... То, что произошло вчера, имеет, наверное, тоже две составляющие. С одной стороны, это те люди, которые пришли выразить абсолютно свое глубокое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело работать над этими изменениями. А с другой стороны пришли и те, кто вообще ничего не собирается делать. Они пытаются красивыми лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за власть. А с другой стороны, что еще хуже, пытаются этими лозунгами дестабилизировать ситуацию в стране и ослабляют Украину в такое тяжелое для нас время», - сказал глава правительства.

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При этом Гройсман подчеркнул, что всегда будет поддерживать тех, «кто готов тяжелым трудом, а не лозунгами, делать реальное дело и приходить к реальным решениям».

«И буду против тех, кто пытается разрушать нашу страну изнутри», - заявил премьер.

Гройсман также добавил, что «изменения можно делать через диалог и качественные наработки, и общество должно давать оценку тем, кто может принести вред государству».

Как сообщал УНИАН, вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, по меньше мере, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.

Кроме того, митингующие собираются в среду вечером прийти с акцией под Администрацию президента с аналогичными требованиями.