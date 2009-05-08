Литвин знает, какое решение примет КС по дате выборов Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что Конституционный Суд Украины признает конституционной датой выборов Президента 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам спикера, если исходить из норм Конституции, то там «однозначно зафиксировано», что датой выборов Президента Украины должно быть 17 января 2010 года.

«Это может нравиться, это может не нравиться, это может сопоставляться или не сопоставляться со своим желанием ускорить президентские выборы, но нужно потерпеть, если мы не хотим окончательно разрушить Основной Закон Украины», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, политикам не следует «привязывать» свои политические рейтинги к дате президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля с.г. ВР назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. 8 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление о признании неконституционным назначение парламентом президентских выборов на 25 октября. КС начал рассмотрение дела о конституционности постановления ВР.