Ющенко: Беларусь должна быть в европейских процессах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Беларусь должна быть участником европейских процессов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил журналистам перед началом саммита «Восточного партнерства» в Праге.

«Я надеюсь, что это общение будет активным, я имею в виду Беларусь и ЕС», - сказал Президент Украины. «Я убежден, что Беларусь должна быть в европейских процессах», - добавил В.ЮЩЕНКО, отметив, что место и роль этой страны является очень важным и нужным.