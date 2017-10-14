Поддержка от Тимошенко является очень опасной - Бурбак

«Народный фронт» расценивает вчерашние заявления Юлии Тимошенко в эфире одного из телеканалов - «без сенсаций». Об этом заявил лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, говорится в сообщении политсилы.

Читайте такжеНачальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах - Бурбак «Никаких сенсаций – Тимошенко как всегда хочет власти, и Тимошенко упорно ищет врагов внутри страны. Тимошенко делает третий поход на президентские выборы, поэтому нечего удивляться», - сказал руководитель фракции.

Также Бурбак прокомментировал заявление Юлии Тимошенко о том, что она сожалеет, что в свое время поддержала Арсения Яценюка. «Очевидно, подразумевается, что Юлия Тимошенко отказалась идти с нами единой партией и оставила нас перед выборами без партийной структуры, ожидая, что мы их проиграем», - сказал Бурбак.

«Или, возможно, она имела в виду, что фракция Тимошенко быстренько вышла из коалиции, устыдившись брать на себя ответственность за непопулярные, но жизненно необходимые для страны решения? Или блокировала принятие бюджетов, которые подавало правительство Арсения Яценюка? Или когда уничтожали нас информационно на пару с олигархом Онищенко которому за миллионы «Батькивщина» продала должность министра экологии?», - отметил он.

«Мы, как команда «Народного фронта», не жалеем, что помогли освободить ее из тюрьмы, не жалеем, что не позволили повторения истории с Ющенко, когда взаимная война на уничтожение президента и премьера с участием Тимошенко привела к власти Януковича. Мы не поддались на провокации и сохранили страну», - сказал лидер фракции.

«Поэтому поддержка от Юлии Владимировны – это очень опасно, потому что эта поддержка больше похожа на предательство и желание уничтожить того, кто еще вчера был твоим соратником и сражался за твою свободу», - резюмировал Бурбак.