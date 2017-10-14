Тимошенко будет баллотироваться на пост президента
11:21, 14 октября 2017Политика
10 0
Юлия Тимошенко заявила, что намерена побороться за должность главы государства на следующих выборах.
Лидер "Батькивщины" заявила о намерении участвовать в выборах президента / фото facebook.com/TatianaMakova1
Лидер фракции "Батькивщина" Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.
Такое заявление народный депутат сделала в эфире телеканала NewsOne.
"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила Тимошенко.
Читайте такжеТимошенко пробежала 12 километров и готовится к марафону в Мюнхене (видео)
При этом она заявила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter