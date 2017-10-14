Тимошенко будет баллотироваться на пост президента

11:21, 14 октября 2017
Политика
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Юлия Тимошенко заявила, что намерена побороться за должность главы государства на следующих выборах.

Лидер

Лидер фракции "Батькивщина" Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

Такое заявление народный депутат сделала в эфире телеканала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы  страну поставить на ноги", - заявила Тимошенко.

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При этом она заявила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.

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Теги: #Выборы президента Украины-2019#Тимошенко идет на выборы