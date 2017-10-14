Тимошенко будет баллотироваться на пост президента

Лидер фракции "Батькивщина" Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

Такое заявление народный депутат сделала в эфире телеканала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила Тимошенко.

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При этом она заявила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.