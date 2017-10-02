Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении госграницы

Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которой вручили админпротокол о незаконном пересечении государственной границы в ПП «Шегини».

Эту информацию подтвердил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает "Громадське".

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы 10 сентября в пункте пропуска «Шегини».

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Имена других депутатов не называют.

10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу, когда толпа сторонников «занесла» его на украинскую сторону, прорвав кордон правоохранителей.

В МВД заявили, что 11 полицейских и 5 пограничников пострадали в момент пересечения границы Саакашвили. Позже стало известно, что полиция задержала 5 человек за беспорядки в «Шегинях».

22 сентябрясуд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.