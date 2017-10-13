Украинский язык делает Украину сильнее, поэтому не все соседи этим довольны – Геращенко

Член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на недовольство некоторых украинцев в соцсетях в отношении резолюции Ассамблеи с рекомендацией пересмотреть языковые положения закона «Об образовании».

Как написала политик на своей странице в Facebook, «главное, чтобы мы выиграли страну». А недовольство соседних стран связано с тем, что развитие украинского языка делает Украину сильнее.

«Язык – это наша самоидентификация. Это объединяющий фактор. За последний год мы вместе много сделали для украинского, для увеличения его присутствия в эфире радио и ТВ, для изучения детьми языка их Страны, для украинского кино. Язык делает государство сильнее. Поэтому не все соседи этим довольны», – отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. Члены ассамблеи обратили внимание, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе.

ПАСЕ рекомендовала украинским властям пересмотреть вопрос языков меньшинств в сфере образования, «принимая за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, относящихся к «коренным народам» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации».