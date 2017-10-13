Климкин: ни одна румынская школа в Украине не будет закрыта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Украине в связи с принятием нового закона об образовании ни одна румынская школа не будет закрыта.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter по итогам встречи Климкина с румынскими парламентариями.

"Павел Климкин предметно объяснил положение образовательного закона. Важно, как он будет имплементироваться. Будем больше сотрудничать с румынской общиной", - написала она.

"Климкин еще раз подчеркнул: ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

"Мы хотим предоставить всем меньшинствам реальные возможности для полноценной жизни в европейской и демократической Украине", - отметила Беца, процитировав слова главы МИД.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение ранее признанных прав национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании.

«Ассамблея по этой причине рекомендует украинским властям пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции.

Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинские власти ввести гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.