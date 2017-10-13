Адвокат собрал доказательства невиновности арестованного в Италии нацгвардейца Маркива – МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с итальянским адвокатом нацгвардейца Виталия Маркива, которого полиция Италии арестовала по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккели в Славянске в 2014 году, Раффаэль делла Валле, заявил, что собранные доказательства подтверждают необоснованность обвинения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«МВД готово к плодотворному сотрудничеству со следствием. И мы не оставим нашего солдата», - сказал Аваков.

По словам министра, адвокат военнослужащего НГУ Виталия Маркива во время визита в Украину собрал убедительные свидетельства невиновности подзащитного.

Также Аваков приветствует усилия стороны защиты и нынешний приезд адвоката делла Валле в Украину с целью сбора дополнительных свидетельств. По мнению главы МВД, они могут оказаться полезными в ходе судебного разбирательства дела, чтобы доказать непричастность Маркива к трагическому событию.

В свою очередь, делла Валле сообщил, что лично посетил место происшествия в Славянске, где ему показали, где именно располагались позиции батальона НГУ имени Кульчицкого на горе Карачун, а также место, где погибли журналисты. Адвокат также сумел собрать ценные показания военнослужащих НГУ, которые в то время находились на позициях вместе с Маркивым.

«Я с самого начала был уверен в том, что Виталий не виноват, а теперь, возвращаясь в Милан, я еще больше убежден, что нам удастся опровергнуть необоснованные обвинения против моего подзащитного», - заявил адвокат.

Он также выразил уверенность, что собранная во время этого путешествия и должным образом задокументированная им доказательная база, будет приобщена к другим показаниям в рамках предварительного расследования, которое подходит к концу и вскоре начнется судебное слушание дела.

«Я убежден, что Виталий вскоре будет на свободе и сможет вернуться в Украину», - подчеркнул адвокат.

Аваков отметил, что собранные адвокатом доказательства подтверждают необоснованность обвинения.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова неподалёку от города Славянск 24 мая 2014.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В Нацгвардии подчеркнули, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook 18 июля сообщил, что Маркив свидетельствовал в суде в рамках предварительного допроса.

«17 июля 2017 итальянский суд в городе Павиа провел предварительный допрос задержанного гражданина Украины Виталия Маркива. Суд не рассматривал дело по существу, а следовательно, согласно регламенту, консул Украины не присутствовал в зале суда. В этот же день консул провел встречу с Маркивым и его адвокатом. В ходе встречи были уточнены некоторые аспекты линии защиты В.Маркива», - заявил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.