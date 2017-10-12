Болгарское меньшинство в Украине отказалось от претензий к новому закону об образовании

Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон "Об образовании", но отметили проблему отсутствия квалифицированных учителей болгарского языка и учебников.

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Об этом шла речь во время круглого стола по имплементации статьи 7 Закона "Об образовании", сообщает пресс-служба МОН. "С принятием нового Закона "Об образовании" для болгарского меньшинства несколько меньше меняется, чем, например, для венгерского или румынского, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария Красимир Минчев.

На круглом столе присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей. Они отметили, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе - государственном, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков.

В то же время, представители болгарского меньшинства отметили проблему подготовки учителей и учебников для изучения болгарского языка.

Советник Министра образования и науки Болгарии Лилиана Друмев отметила, что их страна с большим уважением относится к представителям болгарского меньшинства в Украине и готова ее поддерживать.

"Я слышала, что многие сегодня поднимали вопрос квалификации учителей. Думаю, что это не будет проблемой на базе наших институтов повышения квалификации улучшить знания ваших учителей", - предложила Лилиана Друмева.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Венгрию оставить лишние эмоции и трезво оценить реальное положение с изучением языков в Закарпатской области.