ПАСЕ утвердила резолюцию об отмене политических санкций против России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации. Как сообщается на сайте Ассамблеи, за соответствующее решение проголосовали 90 членов ПАСЕ, против - 7, воздержалось - 16.

В частности, отмечается, что ПАСЕ сегодня призвала провести четвертый саммит Совета Европы и «сохранить и в дальнейшем укрепить общеевропейский проект в Европе, который серьезно изменился со времени проведения последнего саммита 12 лет назад».

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При этом члены Ассамблеи призвали страны-члены «гармонизировать правила участия в уставных органах организации».

Наложение санкций на делегацию РФ приостановило ее полномочия в Ассамблее, что в итоге не позволяет ей активно участвовать в работе ПАСЕ. В то же время, Россия продолжает участвовать в Комитете министров Совета Европы, который должен был нести главную ответственность за подготовку к проведению саммита СЕ. Члены Ассамблеи решили, что ПАСЕ должна также принимать активное участие в подготовке к указанному саммиту, и поэтому было предложено, чтобы обе эти уставные организации были совместимы в отношении стран-участниц.

В проекте соответствующей резолюции, подготовленной итальянцем Микеле Николетти, сказано: «Ассамблея отмечает, что эффективная подготовка к саммиту требует развития взаимодействия между всеми секторами организации, скоординированной ее генеральным секретарем, и что более важно между ее двумя уставными органами. Хотя, главная ответственность лежит на Комитете министров, Ассамблея, усиленная последними реформами, должна играть важную роль в подготовке к саммиту, особенно, когда она отстаивает эту идею в течение нескольких лет».

«Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применение Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет... Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров, но не в Ассамблее. Ассамблея сожалеет, что в ответ на эту ситуацию, Российская Федерация 30 июня 2017 года объявила свое решение, что она приостанавливает выплату своего взноса в бюджет Совета Европы на текущий год до полного безоговорочного возобновления полномочий делегации ее Федеральной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы», - говорится в резолюции.

«Ассамблея считает, что общая ситуация в организации сегодня является контрпродуктивной, особенно это негативно влияет на ее общую производительность как на защитника прав человека и демократии на континенте, и поэтому это не отвечает интересам граждан 47 стран-членов», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы хочет, чтобы возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Совета Европы было возможным только после деоккупации Крыма и Донбасса.