Порошенко считает, что целью российской агрессии является уничтожение демократии и либеральных свобод

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что целью агрессии России является уничтожение демократии, либеральных свобод и прав человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Цель российской агрессии - уничтожить демократию, либеральные свободы и права человека. Они делают это в одних местах с помощью танков, в других - с помощью фальшивых новостей», - заявил он.

Читайте такжеСистемные репрессии превратили Крымский полуостров в "остров несвободы" - Порошенко

По словам Порошенко, в одном случае РФ нарушает основные принципы международного права, в другом - манипулирует сознанием. «Мы не имеем права на поражение перед этой угрозой. Мы докажем свое достоинство», - подчеркнул Порошенко.

«За последние годы члены Совета Европы ощутили на себе изысканность российской информационной войны. Неоднократно сталкивались с тем, как язык ненависти, насилия и дискриминации маскировались под лозунгами свободы слова», - убежден президент.

Также Порошенко заявил, что Россия пытается использовать против демократического сообщества ее же достижения.