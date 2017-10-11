Порошенко: агрессия РФ превратилась в наступление против Украины и прав человека в центре Европы

Президент Петр Порошенко заявляет, что российская агрессия превратилась в грубое наступление против Украины и против прав человека в самом центре Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Читайте такжеАгрессия РФ в Украине привела к росту проявлений ненависти и дискриминации меньшинств - Совет Европы«Сегодня, как и три года назад, мы вынуждены продолжать искать ответ на российскую агрессию. Агрессию, которая превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства. В частности, он заявляет, что войска России до сих пор находятся на территории Украины - как в Крыму, так и на Донбассе, Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

«Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Ее войска до сих пор находятся на территории Украины - как в Крыму, так и на Донбассе», - отметил он.

По словам Порошенко, оружие так же поставляется созданным Россией незаконным формированиям.

«Каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных территориях», - отметил глава государства.