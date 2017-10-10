После заявления Земана надо сосредоточиться на недопущении возвращения России в ПАСЕ - Кулеба

После заявлений президента Чехии Милоша Земана необходимо сосредоточиться на недопущении возвращения делегации России в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "112-Украина".

Читайте такжеПрезидент Чехии своими заявлениями про Крым отрабатывает деньги Кремля - Огрызко"Когда представитель одного государства предлагает представителям другого государства продать часть своей территории, которая у них была украдена до этого, то я думаю, что это дает моральное право украинским политикам выражать свою оценку подобным заявлениям", - сказал Кулеба.

"Я еще раз подчеркиваю, что позиция господина Земана давно нам известна. Вопрос сейчас не столько в том, что он сказал, а в том, какая разыгрывается дипломатическая комбинация для возвращения России в ПАСЕ, и вот именно на разрушении этой комбинации нужно сосредоточиться", - отметил дипломат.

"На этот раз он в Парламентской ассамблее сформулировал свою позицию максимально прямолинейно и этим чрезвычайно поразил присутствующих в зале, потому что эти слова не соответствуют ни политике самого Совета Европы, ни политике Европейского Союза, и даже позиции правительства Чехии, которое выступает за территориальную целостность в Украине и никогда не допускало возможности какого-либо обмена с россиянами относительно Крыма на что-либо другое", - сказал посол.

"Поэтому удручающее впечатление произвело это заявление на ассамблею. Многие люди вообще не поняли, почему он решил говорить такие откровенные провокационные вещи. Но также есть у России свои сторонники в ПАСЕ, и они восприняли это заявление как демонстрацию того, что мнение в Европе разделено, и что есть в принципе и аргументы в пользу Российской Федерации. Мы реагируем на такие заявления очень жестко, четко", - заявил Кулеба.

Он добавил, что украинским дипломатам "остается работать над тем, чтобы никогда слова подобного характера не превратились в реальные действия".

"От того, что мы жестко прокомментировализаявление господина Земана, наши отношения с Чешской Республикой не пострадают. Я в этом абсолютно уверен", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Земан посоветовал Украине договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с Россией за украденный Крым.

Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал это решение беспрецедентным вызовом.