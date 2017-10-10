Вице-президент ПАСЕ о заявлении Земана по Крыму: "Подобные провокации могут возникать и в дальнейшем"

Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский допускает, что после заявлений президента Чехии Милоша Земана о Крыме подобные провокации могут возникать и в дальнейшем.

Об этом Логвинский сказал в кулуарах осенней сессии ПАСЕ в комментарии, транслировавшемся на телеканале Newsone.

"Я думаю, что приглашение и выступление указаного президента было не случайно. После потери такой важной опоры российской пропаганды в этом зале как господина (Педро) Аграмунта сейчас появятся новые "герои", которые будут пытаться что-то наверстать, что-то захватить... Мы это знаем, потому мы легко этому противостоим", - заявил Логвинский.

По его мнению, Земан "унизил в первую очередь сам себя", сказав, что аннексия Крыма якобы является "завершенным делом".

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Логвинский считает, что слова Земана необходимо перефразировать с целью призыва к международному сообществу арестовывать российские активы и усиливать давление на РФ.

"Я бы, наверное, протрактовал бы правильно призыв господина президента (Чехии) для того, чтобы арестовывать российские активы, отбирать их имущество и вернуть его тем людям, которые действительно его лишились и пострадали", - сказал Логвинский.

"Я думаю, что господин Земан просто перепутал слова. Речь идет не просто о какой-то оплате, а, скорее всего, он хотел сказать, что речь идет об компенсации ущерба и репарации, т.е. каждый день Россия качает наш газ, каждый день Россия на нашей территории зарабатывает деньги", - заявил Логвинский.

По его словам, Россия не просто должна вернуть Крым Украине, но также заплатить за нанесенный экономический ущерб.

"Ни в коем случае, ни на каком уровне политика мы не допустим, чтобы кто-то говорил, что можно было купить территорию, купить человека, сдать их в аренду... Поэтому, когда мы говорим, что Россия должна компенсировать сумасшедшие убытки Украине от своих агрессивных действий, это действительно правда, и для этого необходимо арестовывать активы Российской Федерации по всему миру. Надо находить все возможности для того, чтобы деньги, украденные у нашей страны, вернуть обратно", - отметил Логвинский.

"Мы должны понимать, что мы не торгуем собственной территорией и собственными людьми", - сказал депутат.

Как подчеркнул Логвинский, украинская делегация в ПАСЕ выступит с официальным заявлением по поводу слов Земана.

Как сообщал УНИАН, Земан посоветовал Украине договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с Россией за украденный Крым.