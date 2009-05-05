Ющенко пригласили на саммит «Восточного партнерства»

Приглашение пришло от премьера Чехии

В четверг, 7 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Чешскую Республику. В Праге глава государства примет участие в учредительном саммите внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. Визит состоится по приглашению премьер-министра Чехии.

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