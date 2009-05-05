Ющенко пригласили на саммит «Восточного партнерства»
18:40, 05 мая 2009Политика
1174 0
Приглашение пришло от премьера Чехии
В четверг, 7 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Чешскую Республику.
В Праге глава государства примет участие в учредительном саммите внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Визит состоится по приглашению премьер-министра Чехии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter