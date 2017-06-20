Угрозы РФ сократить уплату взносов в Совет Европы не сработают - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявляет, что угрозы Российской Федерации сократить уплату взносов в Совет Европы не сработают.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel, текст которого размещен на сайте СЕ.

По словам Ягланда, Совет Европы не получал официального уведомления от РФ о сокращении финансирования организации.

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"Мы никогда не получали официального уведомления. Возможно, это были фальшивые новости, мы увидим. И страны не могут просто сократить свои взносы. Россия является одним из крупных плательщиков взносов, и это установлено в ее соглашении о присоединении к Совету Европы", - сказал Ягланд.

В то же время его спросили, пытается ли Москва сейчас оказать давление на Совет Европу через угрозы прекращения уплаты взносов в связи с лишением его права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Я не думаю, что это сработает. Никто не уступит финансовому давлению. Но я надеюсь, что мы найдем решение, чтобы прекратить этот кризис. Мы нуждаемся во взаимном обмене (с Россией)", - сказал Ягланд.