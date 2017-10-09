Заключение Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" будет в декабре

Заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно украинского закона «Об образовании» будет готово к декабрьской сессии. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в секретариате ВК.

«Заключение готовится к декабрьской сессии Венецианской комиссии», - сообщили в секретариате.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.

29 сентября посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что ожидает, что Венецианская комиссия выявит нарушения прав национальных меньшинств в законе об образовании в Украине.

"Мы ожидаем, что Венецианская комиссия предупредит Украину: по каким статьям, по каким пунктам закон противоречит различным международным документам", - заявил посол.

Сегодня, 9 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку дня осенней сессии дебаты относительно языковых положений закона об образовании.