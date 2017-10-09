Спецслужбы России могут ликвидировать заказчика убийства Вороненкова - Шкиряк

Россия не выдаст криминального авторитета Владимира Тюрина, потому что он слишком много знает. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Эспрессо.TV.

"Ни при каких обстоятельствах Россия его не выдаст Украине", - сказал он.

Кроме того, самому Тюрину теперь грозит ликвидация в России, потому что он слишком много знает.

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"Самому Тюрину в России грозит ликвидация со стороны российских спецслужб, поскольку он является свидетелем их участия в заказе убийства Вороненкова", - сказал Шкиряк.

С его слов, сам Тюрин является лишь исполнителем в деле об убийстве экс-депутата России Дениса Вороненкова, а настоящими заказчиками убийства являются российские спецслужбы и руководство России.

Напомним, 9 октября глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.