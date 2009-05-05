Ющенко завтра едет к Лукашенко

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО завтра, 6 мая, в Гомеле (Беларусь) проведут рабочую встречу.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО.

«Завтра в Гомеле состоится рабочая встреча глав государств. На данный момент не планируется подписания каких-либо двухсторонних документов», - сказал В.ВЕЛИЧКО.