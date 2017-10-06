Верховная Рада открыла путь к подписанию судебной реформы

Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений относительно отмены принятия президентского закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№ 6232).

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассмотрел четыре таких проекта постановления авторства внефракционного депутата Юрия Левченко, группы депутатов от «Самопомочи», депутата от «Батькивщины» Алёны Шкрум и депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко.

В частности, авторы проектов постановлений отмечали, что этот закон был принят с нарушением Регламента ВР. Таким образом, председатель ВР Андрей Парубий может теперь подписать этот закон.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 перед голосованием за президентский проект закона о проведении судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232) депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич зачитал несколько десятков номеров поправок в различные кодексы и законы, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена не была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины призвали президента Петра Порошенко ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования.