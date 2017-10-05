У Порошенко рассказали, когда продолжится голосование за закон о реинтеграции Донбасса

Нардепы не вышли из процедуры голосования относительно проектов об реинтеграцию Донбасса, голосование продолжится в пятницу 6 октября.

Об этом заявила депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель президента в парламенте Ирина Луценко, - пишет Громадськое.

«Депутаты мобилизованы на завтра, мы настроены серьезно работать, будем работать вместе с Народным фронтом. Мы будем ставить законы, мы не вышли из процедуры их рассмотрения, сегодня успели выступать только 3 фракции, не выступили РПЛ и БПП», — отметила она.

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«Президент был в нормальном состоянии, здесь сейчас не надо злиться, тут надо реально показать миру, что мы государство, парламент, что мы государственники. Здесь надо сохранить международную коалицию», - добавила она.

Она добавила, что фракция БПП будет заседать утром 6 октября сама, а президент будет проводить консультации с международными партнерами.

Напомним, 4 октября президентский законопроект о реинтеграции Донбасса было подано в парламент. В частности, документом определяются временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях. Проект закрепляет приоритетность безопасности выполнения положений Минских договоренностей. За физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности и другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, что расположены на временно оккупированных территориях.