В НАТО поддержали размещение миротворцев ООН на Донбассе и на границе с Россией

НАТО поддерживает идею размещения возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины на всей территории конфликта, включая неподконтрольный сейчас Киеву участок украинско-российской границы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода.

«Мы поддерживаем все идеи и предложения, которые могут помочь воплотить Минские договоренности, соблюдать прекращение огня, отвести тяжелое вооружение», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

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Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.