Украина внесет проект резолюции по миротворцам, согласованный с иностранными партнерами - Климкин

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнёрами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

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"Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд - чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала - общая позиция с "большой семёркой", с ЕС, Китай тоже важен... Только потом мы пойдем с нашей резолюцией", - заявил он.

"Но это будет общая, а не только наша резолюция", - добавил министр.

Отвечая на вопросы, Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.

"Мы ее внесём именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что не может быть ослабления мандата миротворцев.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что первая резолюция, которую утвердит СБ ООН, будет технической и не будет предусматривать мандат всей миссии.

"После этой резолюции или параллельно с ней... будет миссия, которую генеральный секретарь ООН направит, чтобы понять, какие средства и силы и во временных рамках, и относительно организации процесса реально нужны", - рассказал министр.

Он напомнил, что Украина свои предложения подала ещё в начале 2015 года.

"В чем заключается трюк сейчас. Если бы мы внесли любой проект резолюции, даже самый лучший, подчеркну: даже не относительно мандата, а технической. Россия начала бы сразу играть сама или за счёт своих друзей, пытаясь их как-то сблизить", - сказал Климкин.

При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Читайте также В ИС раскрыли суперплан Путина по Донбассу 5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

20 сентября Порошенко заявляет, что в миротворческой миссии ООН на Донбассе нет места для представителей агрессора.