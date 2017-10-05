После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко

В помещении Верховной Рады состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием президента Петра Порошенко.

Читайте такжеХаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)Как сообщил корреспонденту УНИАН собеседник из этой фракции, президент убеждал народных депутатов, что эти два законопроекта необходимо принять.

Собеседник не исключил, что завтра, возможно, будут собраны народные депутаты для того, чтобы произошло положительное голосование.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев в эфире 112 канала заявил, что сегодня вечером депутаты политсилы будут обсуждать ситуацию, и в пятницу в 10 утра в Раде будут участвовать в рассмотрении законопроектов.

Как известно, в парламенте в пятницу в основном собирается не более 150 народных депутатов. Принимать решения, для которых необходимо минимум 226 голосов, невозможно.

Поскольку сегодня не завершено рассмотрение законопроектов по Донбассу, то в соответствии с регламентом завтра должно быть продолжено их рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи" и внефракционные, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума произошла потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у секретаря СНБОУ Александра Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решение о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

После переговоров председатель ВР выступил с трибуны парламента, поскольку президиум оставался заблокированным, и закрыл заседание.