Заседание Рады до сих пор не возобновлено, но Турчинов и некоторые лидеры фракций зашли в сессионный зал

Заседание Верховной Рады до сих пор не возобновлено после перерыва, но секретарь СНБО Александр Турчинов и некоторые лидеры фракций зашли в сессионный зал.

Читайте такжеВ президиуме ВР произошла драка, объявлен перерыв (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов находится в правительственной ложе.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пока не зашел в президиум.

Вход в президиум перегорожен креслами, но в президиуме на рабочем месте остается первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов о государственной политике и обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи" и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицька, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума состоялась потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решении о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.