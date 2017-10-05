Рада приняла закон о кибербезопасности Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, определяющий основные принципы обеспечения кибербезопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» проголосовали 257 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект №2126а в парламенте, глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко сообщил, что его принятие усилит обороноспособность Украины в кибервойне.

«Мы ведем войну с Россией. Одна из составляющих этой войны – это кибератаки. Украина сейчас первая и единственная страна, которая участвует в реальной кибервойне… Вирусы, отключение энергетических систем – это большая проблема... Очень важно обеспечить правовые основы нашим специальным службам и дать им правовые полномочия для защиты нашей страны… В законопроекте прописывается понятие, что такое критическая инфраструктура… Я очень прошу поддержать законопроект и усилить обороноспособность Украины», - сказал он.

По словам Данченко, законопроектом определяются правовые принципы в сфере кибербезопасности.

«Законопроектом предлагается определить правовые и организационные принципы государственной политики в сфере кибербезопасности. При подготовке законопроекта к повторному второму чтению было учтено большинство замечаний Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления», - сказал он.

Согласно пояснительной записке к документу, данным законопроектом определяются основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую информационную инфраструктуру страны и подлежат внесению в государственный реестр.

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Устанавливается, что президент осуществляет общее руководство в сфере кибербезопасности Украины, определяет стратегию кибербезопасности, приоритеты и направления ее обеспечения. Совет нацбезопасности и обороны Украины осуществляет координацию и контроль деятельности субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность, и создает с этой целью Национальный координационный центр кибербезопасности.

«Реализация проекта закона позволит внедрить комплексный подход… по определению основных принципов формирования государственной политики в сфере кибербезопасности и создать условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины», – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в проекте закона учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины (№2126а). За это решение со второй попытки проголосовали 235 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

В мае этого года Верховная Рада отправила законопроект на повторное второе чтение.