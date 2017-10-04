Абсурдно осуществлять политические заявления без выводов следственной группы - нардеп о последствиях инцидента в Калиновке

Сегодня рассматривался вопрос относительно чрезвычайного происшествия, произошедшего в Калиновке.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Она объяснила свою позицию в частности, относительно решения Комитета по вопросам нацбезопасности, а именно обращения к Президенту о кадровых изменениях.

"Не поддержала его потому, что считаю абсурдным осуществлять политические заявления без заслушивания выводов следственной группы, которая сейчас работает, без понимания причин, приведших к трагедии, устраивая публичные баталии ради баталий, а не результата", - отметила Фриз.

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Она также подчеркнула, что виновные должны быть и будут привлечены к ответственности.

"Вместе с тем, не была и не собираюсь выполнять роль то ли прокурора, то ли адвоката в чужих спектаклях. А ставить телегу впереди лошади считаю бессмысленным и пустым делом, хотя, если необходимо просто держать определенную информационную волну, то имеет право на жизнь и такой формат езды", - добавила нардеп.

Кроме этого она утверждает, что осталась на позиции о системной проблеме с хранением боеприпасов.

"Ведь с 2003 года получаем постоянные ситуации с взрывами на арсеналах. Соответственно и подходить к решению имеем системно, а не конъюнктурно", - подытожила Фриз.