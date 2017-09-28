Нардеп заявила о попытках "перераспределения должностей" после инцидента в Калиновке

Происшествия на военных складах в Калиновке не должны использоваться для выяснения политических отношений и перераспределения высших руководящих должностей.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Мы в очередной раз столкнулись с системной проблемой, которая актуальна для государства еще с 2003 года: несоответствие размеров военных арсеналов условиям их инфраструктурного оборудования и обеспечения физической и пожарной безопасности. Убеждена, что этот инцидент в первую очередь должен привести к немедленной модернизации арсеналов", - подчеркнула она.

Фриз предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос безопасного хранения боеприпасов.

"Если это будет сделано и условия хранения будут соответствовать стандартам стран НАТО, их инженерное оборудование будет таким же, как в странах-членах Альянса, нас не будет ожидать очередное удивление от любых взрывов на нашей территории. Украина ведет войну за суверенитет и независимость. И, на мой взгляд, в этот момент шатать государство изнутри с целью усилить свое политическое влияние или перераспределить должности, - очень опасное поведение", - отметила народный депутат.