О чем договаривается с Путиным госпожа Тимошенко

Премьер-министр Юля Тимошенко отбыла 29 апреля в Москву. Официальной целью поездки является ее участие вместе с главой правительства РФ Владимиром Путиным в четвертом заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии. Но все эксперты в один голос утверждают: главное, о чем будут говорить руководители правительств двух стран, – это газ, украинская газотранспортная система и политическая ситуация в Украине в условиях тяжелого экономического и политического кризиса.

Чего же ожидать от этого визита?

Коррупция – как основа энергетической империи России

Вспомним историю газовых отношений между Украиной, Россией и западноевропейскими странами.

Газ на территории не только бывшего Советского Союза, но и всей Европы, давно превратился из обычного бизнеса в важную составляющую часть геополитики, которую сильно подточила коррупция.

Для России газ – это, как она считает, один из главных инструментов превращения ее из «Верхней Вольты с ракетами» в мощную энергетическую империю, от которой будет зависеть благосостояние не только жителей Европы, но и многих других стран мира. Статус энергетической империи должен обеспечить российским властям предержащим личное обогащение и спокойное господство в собственной стране на несколько следующих десятилетий.

Вот почему кремлевские вожди заботятся не столько о сборе земель вокруг себя, сколько об установлении собственного контроля над системами транзита газа и газообеспечения в разных европейских странах, а особенно в странах, которые являются главными транзитерами голубого топлива с территории России, Средней Азии и Кавказа в Европу.

Ключевым инструментом политики, которая должна обеспечить установление контроля Газпрома над системами транзита газа и газообеспечения разных стран Европы, является коррупция. Именно коррупция дает возможность не только обеспечить сказочное обогащение сегодняшних российских властей предержащих, но и способствует моральному разложению изнутри политических элит европейских стран. Ради личного обогащения довольно много европейских политиков готовы закрывать глаза на риски, которые несет в себе газовое господство России на территории всего евразийского континента.

Понятно, что в условиях нехватки традиций и эффективного антикоррупционного законодательства, особенно легко поддаются коррупционному влиянию политические элиты постсоветских стран. И пример Украины в этом плане наиболее показателен.

Вся история газовых отношений между Украиной и Россией со времен распада Советского Союза пропитана коррупцией как российских, так и украинских властей предержащих. Для России установление контроля над газотранспортной системой Украины, с учетом ее уникальных газохранилищ, является одним из важнейших элементов перестройки энергетической империи. К реализации этой задачи фактически сводилась и скорее всего будет сводиться в будущем вся внешняя политика России относительно Украины. А это, в свою очередь, предусматривало и будет предусматривать в дальнейшем использование коррупции как главного инструмента российского влияния на украинских политиков.

Если посмотреть на ретроспективу схем снабжения газом Украины то ли из России, то ли из стран Средней Азии, то нетрудно увидеть, что все они были призваны обеспечить коррупционное развращение высшего руководства Украины. Хотя при этом российские власти предержащие и о собственном обогащении не забывали.

История деятельности корпорации «Республика» Бакая, тимошенковско-лазаренковская ЕЭСУ с «Итерой» Макарова, а затем Еural TG и “РосУкрЭнерго” показывает, как операции с газом обеспечивали обогащение тех или иных украинских государственных мужей, и как это способствовало их готовности в той или другой степени служить интересам Москвы.

Как румынские крестьяне передали миллиарды долларов буковинскому торгашу

Не так давно я достаточно детально разбирал схемы деятельности Еural TG и “РосУкрЕнерго”, хочу лишь напомнить историю создания и функционирования этих структур, которая красноречиво свидетельствует – кто является руководящей и направляющей силой в «секторе газа» на территории бывшего Советского Союза.

Примерно с середины девяностых годов прошлого века ведущую роль в поставках газа в Украину играла международная корпорация “итера”, которая была главным партнером, с одной стороны, прежнего руководства Газпрома, а с другой – Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. Но с приходом к власти в России Владимира Путина и его команды эта роль начала безудержно падать. Замена в должности председателя правления “Газпрома” Рема Вяхирева на Алексея Милера не могло не привести к появлению новых структур, которые должны были зарабатывать деньги новым хозяевам России.

Особенность ситуации с зарабатыванием “живых” денег на газе для хозяина Кремля заключалась вот в чем. После назначения своих людей на руководство Газпромом и получение через подставные лица значительной доли в уставном капитале появилась задача сделать его публичной компанией, акции какой котуються на международных биржах. Это давало возможность Путину, даже отойдя от власти, обеспечить себе статус самого богатого человека в России. В связи с таким публичным статусом Газпрома и проведением ежегодного международного аудита необходимо было формировать источник “живых” денег таким образом, чтобы не подставлять официальное реноме компании. Потому возникла потребность в фирме, которая имела бы с Газпромом формально вполне прозрачные отношения. И вот на месте международной корпорации “Итера” появилась Eural TG, зарегистрированная 5 декабря 2002 года в венгерском поселке Чабди. Учредили ее трое румынских крестьян и один израильтянин: Луиза Лукач, Михай Саву, Анка Негреану и Зеев Гордон. Последний известен как адвокат Семена Могилевича. А вот представителем Eural TG в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане был назначен Дмитрий Фирташ.

Официальную версию о целесообразности появления этой компании тогда сразу же начали озвучивать руководители двух газовых монополистов – Миллер и Юрий Бойко. Мол, эта компания (которая имела собственного капитала 12 тысяч долларов) будет поставлять газ из Туркменистана в Украину, оставляя себе лишь 38% его объема, тогда как «Итера» за те же услуги брала 41%. Зарегистрировали компанию в венгерском поселке для того, чтобы ни Украине, ни России не было обидно, что налоги будут платиться на территории одной из этих двух держав. Позже, мол, эту компанию выкупят поровну Газпром и Нафтогаз Украины и еще и прибыль от ее деятельности будут получать. Но, отработав два года, Eural TG со всеми своими прибылями (по разным оценкам, от 2,5 до 3 млрд. долларов) передала эстафету “РосУкрЭнерго”.

И здесь хочется спросить у уважаемого читателя, верит ли он, что заработанные Eural TG миллиарды достались тем самим трем румынам и адвокату Могилевича.

Так-то вот... Я тоже в это не верю.

Понятно, что эти деньги через ряд фирм попали в карманы кремлевских властей предержащих. Бесспорно, что-то из них перепало и должностным лицам с киевских холмов, но точно не половина. Чтобы это понять, следует взглянуть на преемника Eural TG – “РосУкрЭнерго”.

29 июля 2004 года в центральном офисе ОАО “Газпром” был подписан пакет документов, в соответствии с которыми основной деятельностью компании “РосУкрЭнерго”, зарегистрированной в Швейцарии за неделю до этого – 22 июля 2004 года, – станет транспортировка газа, который покупается в Туркменистане для украинского рынка. Объемы поставок должны были расти с 44 млрд. куб. м в 2005 году до 60 млрд. в период из 2007-го по 2028 год. Хотя причин этой замены никто особо не объяснял, но слишком очевидная связь Eural TG с Могилевичем сделала свое дело. Властям предержащим в Кремле был нужен более “белый и пушистый” посредник, к тому же освященный каким-то почтенным европейским финансовым учреждением, которым оказалась австрийская компания “Райфайзен Інвестмент” (Raiffeisen Investment). Именно это финансовое учреждение в течение почти двух лет (с лета 2004-го и до начала 2006-го) официально провозглашали вместе с Газпромом совладельцем компании “РосУкрЭнерго”, которая начала выполнять функции оператора по снабжению газом Украины с начала 2005 года. Делали вид, что Газпром владеет половиной “РосУкрЭнерго” через австрийский Arosgas Holding AG, что принадлежит Газпромбанку (который, кстати, невзирая на название, в действительности даже не является собственностью Газпрома, но это отдельная история).

Скандал вокруг контракта, подписанного тогдашним председателем Нафтогаза Алексеем Ивченко 4 января 2006 года, и появление на сцене эдакого лесничего в виде Минюста США, вынудила “Райфайзен Инвестмент” заговорить о реальных владельцах ее доли в “РосУкрЭнерго”. Выяснилось, что “Райфайзен” лишь номинальный владелец, а реальным, кроме Arosgas Holding AG, является “Центрогаз Холдинг”, который владеет половиной “РосУкрЭнерго”, при этом ее номинально на 90 процентов контролирует Дмитрий Фирташ и на 10 – Иван Фурсин. Почему я говорю номинально – потому что так же, как и в случае с румынскими крестьянами, которые стали владельцами прибылей Eural TG, трудно представить, что какой-то черновчанин стал равноправным партнером Газпрома и господина Путина. К тому же, если проанализировать сообщение СМИ об отношениях Газпрома с “РосУкрЭнерго”, то окажется, что там и в настоящее время проводится много бизнесовых операций, которые никоим образом не связаны с транзитом и продажей Нафтогазу среднеазиатского газа. Попробуйте представить себе, с какой это радости Газпром захотел бы делиться доходами от них с каким-то черновицким Фирташем.

Уверен, и пусть бы что там публично ни заявляли по этому поводу, Дмитрий Фирташ – лишь номинальный совладельцем Centragas, который является формальным владельцем 50% "РосУкрЭнерго", а реальными являются лица, приближенные к господину Путину. Именно об этом в свое время писали оппозиционные российские СМИ. Понятно, что господин Фирташ, какую-то долю в DF group таки имеет, но что касается ее реального размера – то это вряд ли когда-то станет известно широкой публике.

Что же касается реального влияния Фирташа на “РосУкрЭнерго”, то можно напомнить из чьих представителей складываются руководящие органы компании. Так, исполнительными директорами “РосУкрЭнерго” являются член правления ОАО «Газпром» Николай Дубик и прежний заместитель руководителя московского представительства Eural TG Дмитрий Глебко. В координационный комитет входят: заместитель председателя правления Газпрома Валерий Голубев, заместитель председателя правления Газпрому Александр Медведев, зам председателя правления Газпрома Сергей Хомяков, начальник департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома Станислав Цыганков, глава наблюдательного совета “Центрагаз Холдинг АГ” Фирташ, исполнительный директор Центрагаза Девид Браун, член наблюдательного совета Центрагаза Роберт Шетлер-Джонс. Совладелец половины “РосУкрЭнерго” господин Фирташ вообще не представлен в исполнительном органе компании. В лучшем случае, входя в координационный совет, он от имени “РосУкрЭнерго” представляет интересы определенных лиц в Украине.

Обстоятельства, которые отягчают московский визит премьер-министра Украины

Расписываю в деталях ситуацию вокруг владельцев “РосУкрЭнерго”, потому что иначе тяжело понять, кто и какую роль играл в срыве заключения газовых соглашений в конце прошлого года и в чем заключался смысл январских газовых договоренностей, в частности связанных с переходом к Нафтагазу прав собственности на так называемый “росукрэнерговский” газ. Эти детали в известной мере дают представление о скрытом содержании январских договоренностей между украинским и российским премьерами и дают ответ на вопрос – чего следует ожидать от поездки госпожи Тимошенко в Москву.

Следовательно, с одной стороны, в январе Нафтогазом были подписаны, мягко говоря, не очень равноправные и не очень выгодные, если не сказать кабальные, десятилетние контракты на покупку и транзит российского газа (очевидной является невозможность закупки Нафтогазом газа в объемах и на условиях предусмотренных контрактом). С другой стороны, Нафтогаз получил на очень выгодных условиях права требования к “РосУкрЭнерго”, которые впоследствии с помощью упоминавшегося Дубика были конвертированы в 11 млрд. кубометров “росукрэнерговского” газа.

Но возникают вопросы. Во-первых, можно ли считать покупку Нафтогазом “росукрэнерговского” газа по цене 153,9 дол. за тыс. кубов достаточной компенсацию за крайне невыгодные январские газовые контракты? Во-вторых, а что будет, если позиция Газпрома, то есть Кремля, изменится и Дубик – то ли сам, то ли при участии российских правоохранительных органов – признает очевидный факт неправомочности единоличного подписания соглашений от имени “РосУкрЭнерго”, потому что там формально должна стоять и подпись представителя Центрагаза.

Чтобы представить всю тяжесть ситуации, в которую сама себя поставила госпожа Тимошенко перед поездкой к Москве, следует вспомнить о ее других – неофициальных – январских договоренностях с господином Путиним. Касаются они обещаний относительно участия Газпрома в управлении (в той или иной форме) украинской газотранспортной системой. Похоже, именно поэтому была такой эмоциональной реакция Кремля на подпись Тимошенко под брюссельской декларацией между Украиной и ЕС относительно модернизации украинской ГТС. Эта декларация – в случае ее реализации в полном объеме – ставит крест на всех надеждах российских властей предержащих не только относительно контроля над украинской ГТС, но и в целом на возможности реализовать идею российской энергетической империи. Потому что в настоящем документе заложен механизм разрушения самой основы коррупции в газовом секторе Украины. В ней предусматривается юридическое разделение операторов продажи газа украинским потребителям и его транзита по территории Украины. Кроме того, отмечается что тарифы оператора ГТС на транзит газа должны обеспечивать покрытие всех расходов на функционирование газотранспортной системы и получение прибылей, достаточных для покрытия в разумные сроки расходов на ее модернизацию. А это, в свою очередь, будет означать ликвидацию возможности как со стороны украинских, так и российских властных мужей зарабатывать миллиарды долларов на заниженных тарифах на услуги украинской ГТС.

Еще одним существенным фактором, который отягчает московскую миссию госпожи премьера, является падение ее электорального рейтинга в канун президентских выборов. Тимошенко вынуждена более реалистично оценивать свои шансы победить в следующей президентской гонке – с соответствующей потерей не только премьерского портфеля, но и существенным сокращением своей парламентской фракции, даже если удастся избежать досрочных парламентских выборов.

О чем договариваются Тимошенко и Путин

Следовательно, в Москве перед Тимошенко стоит несколько проблемных заданий. Во-первых – добиться изменения условий январских контрактов в части сокращения Нафтогазом объемов закупки газа у Газпрома и неприменения штрафных санкций за недобор газа. Во-вторых – договориться относительно механизма закупки 20 млрд. кубов, необходимых для осенне-зимнего периода. В-третьих – убедить Путина, что никто серьезно не собирается выполнять обязательств, закрепленных в брюссельской декларации, а подпись премьера на ней – лишь дань ее показной направленности в сторону европейского вектора развития Украины. И в-четвертых – добиться от Путина – Медведева поддержки в принуждении Януковича к коалиционному соглашению между БЮТ и ПР, которое будет предусматривать изменение Конституции и проведение выборов Президента Украины в парламенте.

Каковы шансы на позитивное решение этих вопросов в Москве?

Допустим, что кремлевские власти предержащие согласятся на сокращение объемов газа, который будет закупаться Нафтогазом. В то же время, дав обещание не применять штрафные санкции к Нафтогазу, в Москве не будут спешить с подписанием соответствующих бумаг, таким образом подвешивая не только Нафтогаз, но и саму Тимошенко на крючок.

Таким крючком Газпром также будет держать Нафтогаз и Тимошенко в вопросе возможного судебного иска “РосУкрЭнерго” относительно незаконно отобранного “росукрэнерговского” газа. И в любой момент на этом иске может появиться подпись не только представителя Фирташа, но и Газпрома, после чего для них выигрыш дела в Стокгольмском суде будет лишь вопросом времени.

Также следует ожидать решения вопроса относительно механизма закупки 20 млрд. куб. г. газа. Газпрому в весенне-летний период все ровно некуда будет его девать, потому, скорее всего, будет использована уже знакомая схема: Нафтогаз приобретет топливо, взамен Газпром «оплатит» заранее транзит по украинской территории. Таким образом, будет обеспечена транспортировка газа на откровенно убыточных для Нафтогаза условиях. Тимошенко представит это как непревзойденную победу, потому что Украина будет с газом в осенне-зимний период.

Что же касается брюссельской декларации, то, скорее всего, Путин еще раньше, через представителей Тимошенко (Бакая, Медведчука или еще кого-то), получил заверения, что она не собирается ее выполнять. Учитывая, что Путин таки согласился на проведение заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, то наверное, он тем заверением верит. Более того, это тот редкий случай, когда автор этих строк тоже уверен, что украинский премьер свое слово сдержит и по крайней мере до конца этого года никаких реальных сдвигов в направлении реализации брюссельских договоренностей не будет.

Будет довольно сложно для госпожи Тимошенко получить поддержку Путина для создания коалиции с ПР. Точнее, саму поддержку она, получит, но будет ли ее достаточно для заключения коалиционного соглашения? На этот вопрос сейчас тяжело дать ответ, потому что слишком уж много взаимных обид и амбиций как в команде Тимошенко, так и в Партии регионов. Например, те же таки партнеры Фирташа – Бойко и Левочкин, которые имеют немалое влияние на Януковича, по меньшей мере будут требовать от Газпрома и Тимошенко компенсации потерь в связи с продажей “росукрэнерговского” газа Нафтогазу, а не европейским потребителям. Но это еще пустяки по сравнению с тем, какие пожелания нужно будет выполнить, чтобы обеспечить формирование такой важной для политического будущего госпожа Тимошенко коалиции с “регионалами”.

Борис Кушнирук