У Порошенко заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет зарегистрирован в Раде на этой неделе

На этой неделе в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель президента в ВР, народный депутат Украины Ирина Луценко (фракция "БПП") на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", - сказала она.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса "практически готов".