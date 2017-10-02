У Порошенко заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет зарегистрирован в Раде на этой неделе

12:10, 02 октября 2017
Политика
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На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента анонсировали внесение в Раду законопроекта о реинтеграцию Донбасса.

Законопроект о реинтеграцию Донбасса вскоре зарегистрируют в парламенте / Министерство обороны Украины

На этой неделе в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель президента в ВР, народный депутат Украины Ирина Луценко (фракция "БПП") на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", - сказала она.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса "практически готов".

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