Проблему альтернативных кандидатов в Президенты снимет Тигипко?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что участие банкира Сергея ТИГИПКО в президентской кампании в качестве кандидата переведет борьбу из виртуальной плоскости в идеологическое русло и избавит общество от проблемы «альтернативного кандидата».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так А.ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал перспективы участия С.ТИГИПКО в предстоящих президентских выборах.

«С.ТИГИПКО, несомненно, предложит идеологический тон дискуссии, в которой некоторые претенденты на роль политической альтернативы попросту окажутся не сильны», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ. При этом он отмечает, что в отличие от Арсения ЯЦЕНЮКА, кандидатура которого также обсуждается в контексте участия в президентских выборах, «за С.ТИГИПКО есть и опыт, и можно себе представить его команду, и определенно понятны его принципы». И при этом, добавляет эксперт, С.ТИГИПКО обладает теми же преимуществами, что и А.ЯЦЕНЮК, в частности, молодостью, очевидной независимостью, достаточной успешностью.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, сейчас говорить о шансах С.ТИГИПКО победить на выборах не приходится, однако «образ вирутальной альтернативы в лице А.ЯЦЕНЮКА будет разрушен».

Политолог также уверен, что с появлением С.ТИГИПКО «прямо на марше начнут перестраивать свои избирательные кампании все основные кандидаты на пост Президента Украины».