Украина должна вести конструктивный и жесткий диалог с партнерами по закону об образовании - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украина должна вести конструктивный и жесткий диалог с европейскими партнерами относительно языковых положений нового закона об образовании.

Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил накануне в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

«Кто-то раньше выдавал паспорта. Мы это знаем, должны об этом сказать. Сейчас это языковой анклав. Во что это превратится в перспективе? Поэтому должны вести с нашими друзьями и европейскими партнерами, и я здесь согласен с госпожой Лилией (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич - УНИАН), конструктивный, но очень четкий, жесткий и последовательный диалог», - сказал Климкин.

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Также он отметил, что в видении Венгрией украинского закона «присутствуют эмоции, которые исходят еще с Первой мировой войны». «Конечно, там есть желание использовать это в своей внутренней политике перед выборами или в Европейском Союзе», - добавил глава МИД.

При этом он не согласился, что якобы позицию Венгрии в Украине не учли. «Это не так. Во-первых, с самого начала была логика этого закона. Во-вторых, ... мы упоминали Хартию языков национальных меньшинств и региональных языков. Там всегда есть три опции: или полное образование, или частичное образование, или некоторые предметы. То есть, даже международных документов мы по определению никак не нарушаем», - подчеркнул Климкин.

Также он опроверг сообщение, что якобы в Украине закрывают учебные заведения, в том числе университет в Ужгороде. «Это смешно, поскольку это мифы», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 6 октября министр образования и науки Украины Гриневич обсудит с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом закон «Об образовании».

Гриневич ранее сообщала, что заключение Венецианской комиссии по этому закону можно ожидать к концу осени, но до получения заключения вносить изменения в закон нельзя.

***25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7, касающаяся языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества школьных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, статья 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.