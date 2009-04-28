Тигипко рассказал, за чьи деньги пойдет в президенты

Банкир Сергей Тигипко заявил, что во время президентской предвыборной кампании будет использовать собственный финансовый ресурс.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я буду использовать свой собственный ресурс. Ни к кому из крупных и мощных обращаться не буду, потому что я хотел бы во время гонки говорить то, что я хочу, а не выполнять чьи-то заказы", - отметил Тигипко.

Комментируя информацию о том, что он является техническим кандидатом Юлии Тимошенко на президентских выборах, банкир сказал: "Время покажет, кто технический, а не технический кандидат".

Он отметил, что никто не может прогнозировать, какие кандидаты выйдут во второй тур президентских выборов.

"Через 2 месяца никто не знает, что у нас будет. Ситуация настолько жесткая в экономике, что все может очень резко измениться. Давайте немного подождем", - подчеркнул Тигипко.

Украинская правда