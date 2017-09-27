В Кремле считают, что договор о "дружбе" Украины и РФ продолжает действовать

В Кремле заявили, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года, который гарантировал территориальную целостность Украины, де-юре продолжает действовать.

Читайте такжеРоссия не пойдет на уступки по Донбассу - частная разведка СШАОб этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, насколько корректно Государственной Думе РФ при осуждении нового закона Украины «Об образовании» апеллировать к этому документу после аннексии Крыма и Донбасса.

«С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не денонсирован, соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой», - сказал Песков.

Он также порекомендовал за комментариями обращаться в Госдуму.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, Госдума РФ приняла заявление, в котором говорится, что новый украинский закон «Об образовании» противоречит Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который гарантировал территориальную целостность Украины, а также является актом «этноцида русского народа».

28 октября 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина в ближайшее время объявит о будущем нарушенного Россией Договора о дружбе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

**** Договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 31 мая 1997 года вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами). Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.