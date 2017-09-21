"Серый кардинал" Кремля стал кумом главаря "ДНР" - журналист

Помощник президента России Владислав Сурков крестил сына главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

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Сын у Захарченко, по словам журналиста, родился два года назад. "Так что пока Сурков занимается в Кремле Донбассом, позиции Захарченко в "ДНР" прочны", - считает Казанский.

"Медведчук - кум Путина, Захарченко - кум Суркова. Кумовство по мастям. Все повязаны мафиозными узами", - добавил он.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко прибыл в Кремль.