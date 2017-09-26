Глава ОГА прокомментировал срыв сессии Киевского облсовета

Сессия Киевского областного совета была сорвана Анной Стариковой после того, как она поняла, что большинство депутатов облсовета поддерживают инициативу БПП по внесению изменений в повестку дня по регламенту. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, комментируя срыв сессии Киевского областного совета во вторник, 26 сентября.

"После того, как СБУ официально сообщила о доказанном факте фальсификации голосования от 5-го сентября, депутатами фракции БПП-Солидарность было принято решение внести в повестку дня вопрос о принятии регламента Киевского областного совета. Эта инициатива была обусловлена необходимостью прекратить фальсификации и манипулирование голосами депутатов областного совета. Депутаты фракции БПП шли на сессию с основным насущным вопросом - принять решение о перераспределении бюджетных средств для предоставления почти 43 млн гривен на потребности педагогов и медиков на места", - заявил Горган.

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"Был объявлен технический перерыв, во время которого состоялось собрание председателей фракций. Во время перерыва Анне Стариковой стало очевидно, что большинство депутатов поддерживает внесение изменений в повестку дня. Среди них Самопомич и Радикалы, Наш Край и даже Оппоблок. И после этого председатель областного совета цинично проигнорировала законное право депутатов внести предложение на рассмотрение и единолично поставила повестку дня на рассмотрение без внесенных изменений. Конечно, это вызвало справедливое возмущение депутатов областного совета, понимая поддержку большинства депутатов инициативы БПП, руководство областного совета спровоцировало драку, что и привело к срыву сессии", - отметил глава ОГА.

"Это именно тот пример, когда политические интересы стали важнее решения человеческих проблем. Однако сегодня была продемонстрирована твердая позиции большинства депутатов Киевского областного совета, которые готовы работать и принимать решения в интересах общин Киевщины. Что касается инцидента с использованием физической силы в помещении совета - фракция БПП соберется и рассмотрит поведение своего депутата, потому что это недопустимо в стенах Киевского областного совета", - резюмировал Горган.