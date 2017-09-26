Вице-премьер надеется, что Канада предоставит Украине автоматическое огнестрельное оружие

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что Канада предоставит Украине автоматическое огнестрельное оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом она сказала на встрече с членами постоянного комитета по вопросам национальной обороне Палаты общин парламента Канады. На встрече речь шла о украинско-канадских отношениях и перспективах расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Климпуш-Цинцадзе отметила важность оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году, и выразила надежду, что Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы наше государство могло получить канадское автоматическое огнестрельное оружие для защиты своих границ.

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Она положительно оценила работу канадских стратегических советников высокого уровня при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных сил, которые помогают «превратить вызовы в возможности».

Вице-премьер-министр проинформировала делегацию о ситуации на востоке Украины, подчеркнув постоянные нарушения пророссийскими незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей, из-за которых продолжают гибнуть военнослужащие и гражданское население.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина - один из главных доноров европейской безопасности, которая помогает защитить Европу от российского авторитарного режима. Она напомнила, что в июне этого года Верховная Рада законодательно подтвердила стремление Украины вступить в НАТО. Украина активно работает над достижением высоких стандартов Альянса и рассчитывает на поддержку со стороны союзников и партнеров в процессе евроатлантической интеграции.

Также Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за поддержку украинской команды в нынешних соревнованиях Invictus Games, которые начались в Торонто, а также за оказание технической помощи и экспертизы, в частности, обучение украинских военных.

Представители парламента Канады подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе за сохранение территориальной целостности и установление мира.

Во время встречи стороны также уделили внимание структурным реформам в Украине в различных областях, в частности, приватизации государственного имущества, в вопросах энергетической безопасности, гендерного равенства, борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Справка УНИАН. Список AFCCL (Automatic Firearms Country Control List) - перечень стран, которым Канада может продавать автоматическое огнестрельное оружие. В настоящее время в списке 39 государств.